Велимир Перасович высказался о предстоящем полуфинальном матче плей-офф УНИКСа с ЦСКА

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящего матча своей команды с московским ЦСКА в рамках полуфинальной стадии плей-офф Единой лиги. Игра пройдёт сегодня, 6 мая.

«Мы уже не раз встречались с ЦСКА в этом сезоне. Армейцы часто были чуть впереди нас и выиграли три из четырёх матчей в регулярном чемпионате. Сейчас у нас в составе появились два новых игрока, и команда немного трансформировалась. Мы чувствуем свои силы и верим в наши возможности.

Уверен, что мы готовы к соперничеству с такой сильной командой, как ЦСКА. В любом случае, мы сделаем всё, чтобы добиться желаемого результата и показать свой максимум на площадке», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.