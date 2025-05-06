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Велимир Перасович высказался о предстоящем полуфинальном матче плей-офф УНИКСа с ЦСКА

Велимир Перасович высказался о предстоящем полуфинальном матче плей-офф УНИКСа с ЦСКА
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Главный тренер УНИКС Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящего матча своей команды с московским ЦСКА в рамках полуфинальной стадии плей-офф Единой лиги. Игра пройдёт сегодня, 6 мая.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже не раз встречались с ЦСКА в этом сезоне. Армейцы часто были чуть впереди нас и выиграли три из четырёх матчей в регулярном чемпионате. Сейчас у нас в составе появились два новых игрока, и команда немного трансформировалась. Мы чувствуем свои силы и верим в наши возможности.

Уверен, что мы готовы к соперничеству с такой сильной командой, как ЦСКА. В любом случае, мы сделаем всё, чтобы добиться желаемого результата и показать свой максимум на площадке», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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