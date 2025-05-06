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«Элита». Эксперт назвал черты Егора Дёмина, крайне привлекательные для команд НБА

«Элита». Эксперт назвал черты Егора Дёмина, крайне привлекательные для команд НБА
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Тайлер Ракер, североамериканский журналист и основатель сайта No Ceilings, специализирующегося на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался о сильных качествах 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«У Егора есть две отличительные черты, которые очень и очень привлекательны для команд НБА. У него отличные габариты и невероятное чувство игры. Бывает, мы говорим, что у парней хорошее чувство игры, но его не назовёшь элитным. В его случае оно элитное», — сказал Ракер на YouTube-канале No Ceilings NBA.

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