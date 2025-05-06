Андрей Кириленко рассказал о своём распорядке дня после спортивной карьеры

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился информацией о своём распорядке дня после завершения игровой карьеры.

«Конечно, когда ты играешь — у тебя одна рутина и один распорядок дня. Сейчас — совершенно другой. Но есть непреложные истины, которые, на мой взгляд, должны быть у каждого — и в первую очередь это спорт.

Я стараюсь четыре раза в неделю выделять хотя бы час на занятия. Обычно это тренажёрный зал и растяжка. Ужасно не люблю кардио — набегался за свою карьеру, поэтому, хоть мой тренер и заставляет, я предпочитаю обходить это стороной.

Иногда добавляю пятый день — на что-то игровое: теннис, падл, баскетбол, футбол. Стараюсь держать в рутине и такую активность — она помогает оставаться в тонусе и получать удовольствие от процесса», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.