Никола Йокич посетил бар после победного матча в плей-офф НБА

Центровой и капитан «Денвера» Никола Йокич посетил бар сразу после того, как завершился первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала его команду. Игра закончилась со счётом 121:119 (1-0) в пользу гостей.

Вскоре после окончания матча Йокич был замечен болельщиками в баре в кругу родных.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 42 очков, 22 подборов и шести результативных передач. Также на счету сербского баскетболиста два блок-шота.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: