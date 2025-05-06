Никола Йокич возглавляет рейтинг лучших игроков плей-офф в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич лидирует в рейтинге лучших игроков плей-офф лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).
Тот-10 рейтинга игроков плей-офф НБА, опубликованный порталом Hoopshype:
1. Никола Йокич;
2. Энтони Эдвардс;
3. Яннис Адетокунбо;
4. Джейлен Брансон;
5. Донован Митчелл;
6. Шей Гилджес-Александер;
7. Джейсон Тейтум;
8. Кавай Леонард;
9. Тайриз Халибёртон;
10. Леброн Джеймс;
11. Джарретт Аллен;
12. Джейлен Уилльямс;
13. Лука Дончич;
14. Стефен Карри;
15. Тай Джером;
16. Джейлен Браун;
17. Джулиус Рэндл;
18. А Алперен Шенгюн;
19. Эван Мобли;
20. Эндрю Нембард.
Напомним, Йокич в составе «Денвер Наггетс» провёл полный четвертьфинальный матч плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер», набрав 42 очка и сделав 22 подбора. Игра закончилась со счётом 121:119 в пользу «Денвера».