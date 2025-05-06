Никола Йокич возглавляет рейтинг лучших игроков плей-офф в НБА

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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич лидирует в рейтинге лучших игроков плей-офф лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Тот-10 рейтинга игроков плей-офф НБА, опубликованный порталом Hoopshype:

1. Никола Йокич;

2. Энтони Эдвардс;

3. Яннис Адетокунбо;

4. Джейлен Брансон;

5. Донован Митчелл;

6. Шей Гилджес-Александер;

7. Джейсон Тейтум;

8. Кавай Леонард;

9. Тайриз Халибёртон;

10. Леброн Джеймс;

11. Джарретт Аллен;

12. Джейлен Уилльямс;

13. Лука Дончич;

14. Стефен Карри;

15. Тай Джером;

16. Джейлен Браун;

17. Джулиус Рэндл;

18. А Алперен Шенгюн;

19. Эван Мобли;

20. Эндрю Нембард.

Напомним, Йокич в составе «Денвер Наггетс» провёл полный четвертьфинальный матч плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер», набрав 42 очка и сделав 22 подбора. Игра закончилась со счётом 121:119 в пользу «Денвера».