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Никола Йокич возглавляет рейтинг лучших игроков плей-офф в НБА

Никола Йокич возглавляет рейтинг лучших игроков плей-офф в НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич лидирует в рейтинге лучших игроков плей-офф лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Тот-10 рейтинга игроков плей-офф НБА, опубликованный порталом Hoopshype:

1. Никола Йокич;
2. Энтони Эдвардс;
3. Яннис Адетокунбо;
4. Джейлен Брансон;
5. Донован Митчелл;
6. Шей Гилджес-Александер;
7. Джейсон Тейтум;
8. Кавай Леонард;
9. Тайриз Халибёртон;
10. Леброн Джеймс;
11. Джарретт Аллен;
12. Джейлен Уилльямс;
13. Лука Дончич;
14. Стефен Карри;
15. Тай Джером;
16. Джейлен Браун;
17. Джулиус Рэндл;
18. А Алперен Шенгюн;
19. Эван Мобли;
20. Эндрю Нембард.

Напомним, Йокич в составе «Денвер Наггетс» провёл полный четвертьфинальный матч плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер», набрав 42 очка и сделав 22 подбора. Игра закончилась со счётом 121:119 в пользу «Денвера».

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