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Названы клубы НБА, в которых может оказаться Яннис Адетокунбо

Названы клубы НБА, в которых может оказаться Яннис Адетокунбо
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Североамериканский журналист и инсайдер Ховард Бек в ходе одного из подкастов раскрыл, в какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассматривает возможность перехода.

Согласно информации Бека, в число потенциальных вариантов входят клубы из Лос-Анджелеса — «Лейкерс» и «Клипперс», а также нью-йоркские «Никс» и «Нетс». Кроме того, не исключается и сценарий с переходом в «Майами Хит».

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф «Милуоки» завершил борьбу уже в первом раунде, уступив «Индиане Пэйсерс» со счётом 1-4 в серии. В составе «Бакс» Адетокунбо добился главного триумфа в карьере, завоевав титул чемпиона НБА в 2021 году.

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Яннис предложил журналисту уйти во время интервью:

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