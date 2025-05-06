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21:45 Мск
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Стало известно, сколько заработает 17-летний российский баскетболист Илья Ермаков в США

Стало известно, сколько заработает 17-летний российский баскетболист Илья Ермаков в США
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Российский баскетболист Илья Ермаков, выступающий на позиции защитника, следующий сезон проведёт в студенческой лиге США NCAA в составе университета Святого Бонавентуры. Как сообщает «Матч ТВ», в рамках NIL Ермаков заработает порядка $ 250 тыс.

Следует отметить, что в NCAA спортсмены не заключают профессиональные контракты с университетами, в отличие от профессиональных лиг. Однако они имеют возможность получать доход через соглашения NIL (Name, Image, Likeness), которые позволяют им зарабатывать на использовании своего имени, изображения и подобия — например, за рекламные кампании, продвижение брендов и другие подобные активности, но не за непосредственное участие в соревнованиях.

Ермаков является серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2024), серебряным призёром регулярного чемпионата Суперлиги (2025). Кроме того, спортсмен входил в символическую пятёрку регулярного чемпионата Суперлиги (2025).

Кто такой Ермаков?
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