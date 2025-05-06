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Чемпион НБА обвиняется в сексуальном насилии 38-летней давности

Чемпион НБА обвиняется в сексуальном насилии 38-летней давности
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Бывший игрок, экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс», а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Байрон Скотт обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, которое якобы произошло в 1987 году.

53-летняя Хейли Дилан заявила, что, будучи 15-летней девушкой, подверглась сексуальному насилию со стороны известного баскетболиста, который, в свою очередь, подтвердил этот контакт, но уверяет, что не знал о её юном возрасте.

«Мой клиент опустошён этой жалобой, событием, которое произошло в 1987 году. Он считал, что истцу больше 18 лет, и не подозревал, что она будет утверждать обратное, пока не прошло 35 лет. Он уважает девушек и женщин, и эти претензии ошеломили его и его семью», — приводит слова адвоката Скотта Eurohoops.

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Новости. Баскетбол
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