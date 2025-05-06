Перед матчем плей-офф ЦСКА — УНИКС объявили, кто стал дебютантом года Единой лиги

В данный момент проходит первый матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА принимает казанский УНИКС. На момент написания новости счёт на табло — 10:9 в пользу домашней команды.

Примечательно, что перед матчем Единая лига вручила награду «Дебютант года» — её получил атакующий защитник ЦСКА Алекса Аврамович, присоединившийся к команде летом 2024 года.

В минувшем регулярном сезоне 30-летний сербский баскетболист в среднем набирал 12,8 очка, отдавал 3,4 передачи и делал 2,7 подбора при 20 минутах на паркете за игру.

На Филиппинах забросили первый четырёхочковый в истории баскетбола: