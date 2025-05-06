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Перед матчем плей-офф ЦСКА — УНИКС объявили, кто стал дебютантом года Единой лиги

Перед матчем плей-офф ЦСКА — УНИКС объявили, кто стал дебютантом года Единой лиги
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В данный момент проходит первый матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА принимает казанский УНИКС. На момент написания новости счёт на табло — 10:9 в пользу домашней команды.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
41 : 25
УНИКС
Казань
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин

Примечательно, что перед матчем Единая лига вручила награду «Дебютант года» — её получил атакующий защитник ЦСКА Алекса Аврамович, присоединившийся к команде летом 2024 года.

В минувшем регулярном сезоне 30-летний сербский баскетболист в среднем набирал 12,8 очка, отдавал 3,4 передачи и делал 2,7 подбора при 20 минутах на паркете за игру.

Следить за матчем:
Самая вязкая игра сезона! ЦСКА и УНИКС неспеша начинают полуфинальную серию. LIVE
Live
Самая вязкая игра сезона! ЦСКА и УНИКС неспеша начинают полуфинальную серию. LIVE

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