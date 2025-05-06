Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА победил УНИКС в первом матче 1/2 плей-офф Единой лиги

ЦСКА победил УНИКС в первом матче 1/2 плей-офф Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся первый матч 1/2 серии плей-офф Единой лиги — 2024/2025 между ЦСКА и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20) в пользу красно-синих.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
67 : 56
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр - 16, Джекири - 15, Тримбл - 11, М'Бай - 7, Аврамович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко, Антонов
УНИКС: Найт - 16, Бако - 16, Рейнольдс - 8, Акун-Пёрселл - 5, Хиллиард - 4, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Кин

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал американский центровой Тони Джекири. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов, а также отдать две передачи и совершить один-блок-шот.

Самым результативным игроком в составе команды из Казани стал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 16 очков, шесть подборов, а также он успел отдать три передачи и совершить один перехват.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Турнирная таблица
Материалы по теме
Нападение УНИКСа — что это было? ЦСКА выигрывает первый матч очень низового полуфинала
Live
Нападение УНИКСа — что это было? ЦСКА выигрывает первый матч очень низового полуфинала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android