ЦСКА победил УНИКС в первом матче 1/2 плей-офф Единой лиги

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся первый матч 1/2 серии плей-офф Единой лиги — 2024/2025 между ЦСКА и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20) в пользу красно-синих.

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал американский центровой Тони Джекири. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов, а также отдать две передачи и совершить один-блок-шот.

Самым результативным игроком в составе команды из Казани стал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 16 очков, шесть подборов, а также он успел отдать три передачи и совершить один перехват.