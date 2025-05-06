Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карри — самый возрастной игрок, лидирующий в команде по основным показателям в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидирующим в команде по очкам, передачам и подборам в отдельной взятой серии плей-офф.

В семи матчах с «Хьстон Рокетс» Карри в среднем набирал 24,0 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Напомним, в седьмом матче серии с «Хьюстоном» команда 37-летнего Карри одержала победу со счётом 103:89 и выиграла серию — 4-3.

Карри в финальном матче серии провёл на площадке в общей сложности 46 минут, набрав суммарно 22 очка (8 из 16 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые; 2 из 2 — со штрафных), сделав 10 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».