Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Монако» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги

«Монако» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги
Комментарии

В Монако завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги — 2024/2025, в котором встречались местный одноимённый клуб и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:84.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 84
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Кейта, Парра, Вильяр, Grujicic

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 20 очков. 17 очков набрал Георгиос Папаяннис.

В составе «Барселоны» 19 очков набрал Кевин Пантер. По 18 очков на счету Джастина Андерсона и Вилли Эрнангомеса.

Таким образом, «Монако» выиграл в серии со счётом 3-2 и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли два коллектива — французский «Париж» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал».

Материалы по теме
Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь
Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android