«Монако» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги

В Монако завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги — 2024/2025, в котором встречались местный одноимённый клуб и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 20 очков. 17 очков набрал Георгиос Папаяннис.

В составе «Барселоны» 19 очков набрал Кевин Пантер. По 18 очков на счету Джастина Андерсона и Вилли Эрнангомеса.

Таким образом, «Монако» выиграл в серии со счётом 3-2 и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли два коллектива — французский «Париж» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал».