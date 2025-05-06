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Результаты матчей плей-офф Единой лиги 6 мая

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 6 мая
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6 мая в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч полуфинальной стадии плей-офф, где встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матча.

Результаты полуфинального матча плей-офф Единой лиги 6 мая:

ЦСКА — УНИКС — 67:56.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
67 : 56
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр - 16, Джекири - 15, Тримбл - 11, М'Бай - 7, Аврамович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко, Антонов
УНИКС: Найт - 16, Бако - 16, Рейнольдс - 8, Акун-Пёрселл - 5, Хиллиард - 4, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Кин

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.

Второе противостояние между ЦСКА и УНИКС состоится 8 мая на той же арене «Мегаспорт» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

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