Результаты матчей плей-офф Единой лиги 6 мая

6 мая в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч полуфинальной стадии плей-офф, где встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матча.

Результаты полуфинального матча плей-офф Единой лиги 6 мая:

ЦСКА — УНИКС — 67:56.

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.

Второе противостояние между ЦСКА и УНИКС состоится 8 мая на той же арене «Мегаспорт» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.