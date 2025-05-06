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Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом в полуфинале плей-офф

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом в полуфинале плей-офф
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после победы над казанским УНИКСом в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
67 : 56
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр - 16, Джекири - 15, Тримбл - 11, М'Бай - 7, Аврамович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко, Антонов
УНИКС: Найт - 16, Бако - 16, Рейнольдс - 8, Акун-Пёрселл - 5, Хиллиард - 4, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Кин

«Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто решил сегодня прийти на эту встречу и поддержать нас. Надеюсь, в следующем матче поддержки будет даже больше. Счёт в серии всего 1-0, и, как сказал Мело, наверное, игра была не самой зрелищной. В то же время на площадку вышли две лучшие обороняющиеся команды Лиги. Мы были стабильны в защите и в борьбе на щитах. В нападении нужно играть более разумно, потому что довольно сложно рассчитывать, что ты будешь побеждать каждый раз, набрав 67 очков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, ЦСКА победили УНИКС со счётом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20).

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