Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом в полуфинале плей-офф

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после победы над казанским УНИКСом в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги.

«Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто решил сегодня прийти на эту встречу и поддержать нас. Надеюсь, в следующем матче поддержки будет даже больше. Счёт в серии всего 1-0, и, как сказал Мело, наверное, игра была не самой зрелищной. В то же время на площадку вышли две лучшие обороняющиеся команды Лиги. Мы были стабильны в защите и в борьбе на щитах. В нападении нужно играть более разумно, потому что довольно сложно рассчитывать, что ты будешь побеждать каждый раз, набрав 67 очков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, ЦСКА победили УНИКС со счётом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20).