«Серия может получиться долгой». Защитник ЦСКА Мело Тримбл — о матче с УНИКСом в плей-офф

Защитник ЦСКА Мело Тримбл высказался после победного матча «армейцев» над казанским УНИКСом.

«Наверное, это была не самая зрелищная игра. Самое главное, что мы сделали ту работу, которую должны были сделать. В следующем матче вы можете увидеть совершенно другие команды, серия может получится долгой. Нужно выйти с той же энергией и проделать ту же работу во второй встрече», — приводит слова Тримбла пресс-служба Единой лиги.

Напомним, что московский ЦСКА дома обыграл казанский УНИКС в первом матче серии 1/2 финала плей-офф со счётом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20). Второй матч между этими командами состоится 8 мая в Москве.