«Серия может получиться долгой». Защитник ЦСКА Мело Тримбл — о матче с УНИКСом в плей-офф
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Защитник ЦСКА Мело Тримбл высказался после победного матча «армейцев» над казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
67 : 56
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр - 16, Джекири - 15, Тримбл - 11, М'Бай - 7, Аврамович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко, Антонов
УНИКС: Найт - 16, Бако - 16, Рейнольдс - 8, Акун-Пёрселл - 5, Хиллиард - 4, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Кин
«Наверное, это была не самая зрелищная игра. Самое главное, что мы сделали ту работу, которую должны были сделать. В следующем матче вы можете увидеть совершенно другие команды, серия может получится долгой. Нужно выйти с той же энергией и проделать ту же работу во второй встрече», — приводит слова Тримбла пресс-служба Единой лиги.
Напомним, что московский ЦСКА дома обыграл казанский УНИКС в первом матче серии 1/2 финала плей-офф со счётом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20). Второй матч между этими командами состоится 8 мая в Москве.
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