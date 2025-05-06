Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в первом полуфинальном матче с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги с ЦСКА (56:67).

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Они были лучше сегодня. В первой игре обе команды показали солидную и жёсткую защиту. Матч получится типичным для плей-офф, нам нужно найти способы улучшить свою игру и выглядеть солиднее в следующей встрече», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал американский центровой Тони Джекири. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов, а также отдать две передачи и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе команды из Казани стал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 16 очков, шесть подборов, а также он успел отдать три передачи и совершить один перехват.