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Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в первом полуфинальном матче с ЦСКА

Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в первом полуфинальном матче с ЦСКА
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги с ЦСКА (56:67).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
67 : 56
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр - 16, Джекири - 15, Тримбл - 11, М'Бай - 7, Аврамович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко, Антонов
УНИКС: Найт - 16, Бако - 16, Рейнольдс - 8, Акун-Пёрселл - 5, Хиллиард - 4, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Кин

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Они были лучше сегодня. В первой игре обе команды показали солидную и жёсткую защиту. Матч получится типичным для плей-офф, нам нужно найти способы улучшить свою игру и выглядеть солиднее в следующей встрече», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал американский центровой Тони Джекири. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов, а также отдать две передачи и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе команды из Казани стал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 16 очков, шесть подборов, а также он успел отдать три передачи и совершить один перехват.

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