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Панатинаикос Афины — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел в полуфинал Евролиги

«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел в полуфинал Евролиги
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В Афинах (Греция) завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:67.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 21:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
75 : 67
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеди Осман, набравший 28 очков. 12 баллов на свой счёт записал Кендрик Нанн.

В составе «Анадолу Эфеса» 16 очков набрал Элайджа Брайант. Ещё 11 баллов на счету Шейна Ларкина.

Таким образом, «Панатинаикос» выиграл в серии со счётом 3-2 и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли три коллектива — французский «Париж», «Барселона» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал».

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