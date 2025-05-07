6 мая в Евролиге состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошли две встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 6 мая:

«Монако» — «Барселона» — 85:84 (3-2 в серии);

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 75:67 (3-2 в серии).

По итогам дня ещё два клуба обеспечили себе выход в полуфинал турнира — «Панатинаикос» и «Монако».

Ранее две команды уже обеспечили себе выход в полуфинал сезона-2024/2025. Первой из них стал турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. После выход в полуфинал себе обеспечил «Олимпиакос», обыгравший в четырёх матчах мадридский «Реал».

Действующим победителем Евролиги является греческий «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место ещё один греческий клуб, «Олимпиакос», победил турецкий «Фенербахче» (87:84).