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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 6 мая

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 6 мая
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6 мая в Евролиге состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошли две встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 6 мая:

«Монако» — «Барселона» — 85:84 (3-2 в серии);
«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 75:67 (3-2 в серии).

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 84
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Кейта, Парра, Вильяр, Grujicic
Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 21:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
75 : 67
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

По итогам дня ещё два клуба обеспечили себе выход в полуфинал турнира — «Панатинаикос» и «Монако».

Евролига. Расписание матчей
Евролига. Сетка

Ранее две команды уже обеспечили себе выход в полуфинал сезона-2024/2025. Первой из них стал турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. После выход в полуфинал себе обеспечил «Олимпиакос», обыгравший в четырёх матчах мадридский «Реал».

Действующим победителем Евролиги является греческий «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место ещё один греческий клуб, «Олимпиакос», победил турецкий «Фенербахче» (87:84).

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