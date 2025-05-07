48 очков Митчелла не помогли «Кливленду» избежать поражения в матче серии с «Индианой»

Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал на своей площадке «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 120:119

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 48 очков, пять подборов и девять передач. В составе «Индианы» лучшую результативность показал центровой Майлз Тёрнер, оформивший 23 очка, восемь подборов и одну передачу.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пэйсерс».