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48 очков Митчелла не помогли «Кливленду» избежать поражения в матче серии с «Индианой»

48 очков Митчелла не помогли «Кливленду» избежать поражения в матче серии с «Индианой»
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Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал на своей площадке «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 120:119

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
119 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 48, Страс - 23, Аллен - 22, Меррилл - 14, Окоро - 5, Уэйд - 3, Джером - 2, Портер - 2, Грин, Томпсон, Океке, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 23, Тёрнер - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Нембард - 13, Сиакам - 12, Топпин - 7, Макконнелл - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 48 очков, пять подборов и девять передач. В составе «Индианы» лучшую результативность показал центровой Майлз Тёрнер, оформивший 23 очка, восемь подборов и одну передачу.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пэйсерс».

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