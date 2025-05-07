Тайриз Халибёртон реализовал победный трёхочковый бросок в матче «Кливленд» — «Индиана»

Сегодня, 7 мая, завершился второй матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 120:119 (2-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что именно разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон принёс своей команде победу эффектным трёхочковым броском. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого решающего момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 11 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), девять подборов, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».