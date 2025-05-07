Россиянка Анастасия Косу провела первый предсезонный матч в женской НБА

Сегодня, 7 мая, завершился матч в рамках предсезонной подготовки женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 74:69 в пользу домашней команды.

Примечательно, что этот матч стал неофициальным дебютом российской баскетболистки Анастасии Косу, выбранной «Миннесотой» под 15-м номером на минувшем драфте WNBA. Косу провела на площадке шесть минут, записав на свой счёт четыре очка (1 из 2 с игры и 2 из 4 с линии штрафных) и четыре подбора.

Её показатель «плюс-минус» по итогам игры составил «-2». Следующий предсезонный матч «Линкс» сыграют в ночь на 11 мая против того же соперника. Начало встречи — в 3:00 мск.

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