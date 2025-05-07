Игроки «Индианы» за последнюю минуту матча плей-офф с «Кливлендом» набрали восемь очков

Сегодня, 7 мая, завершился второй матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 120:119 (2-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что за 48 секунд до финальной сирены игроки «Индианы» уступали со счётом 112:119. Однако в оставшееся время гости совершили рывок, набрав восемь очков подряд, причём три из них — включая победный бросок — были заработаны буквально в последнюю секунду. Решающий точный бросок на счету разыгрывающего Тайриза Халибёртона.

Фото: Кадр из трансляции

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 11 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), девять подборов, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: