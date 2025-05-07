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Стефен Карри досрочно завершил матч плей-офф НБА с «Миннесотой» из-за травмы

Стефен Карри досрочно завершил матч плей-офф НБА с «Миннесотой» из-за травмы
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В данный момент проходит первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 42:29 в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
3-я четверть
53 : 74
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Шеннон, Макдэниелс, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Рэндл, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри получил травму во время матча и был вынужден досрочно покинуть игру. Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети, у Карри диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра.

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+10».

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