Стефен Карри досрочно завершил матч плей-офф НБА с «Миннесотой» из-за травмы

В данный момент проходит первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 42:29 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри получил травму во время матча и был вынужден досрочно покинуть игру. Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети, у Карри диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра.

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+10».

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: