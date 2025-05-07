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Кирилл Капризов посетил матч плей-офф НБА «Миннесота» — «Голден Стэйт»

Кирилл Капризов посетил матч плей-офф НБА «Миннесота» — «Голден Стэйт»
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Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов присутствует на первой игре серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз», которая проходит в эти минуты на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота). Фотографию Капризова опубликовал официальный аккаунт «Тимбервулвз» в социальной сети X.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
3-я четверть
53 : 74
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Шеннон, Макдэниелс, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Рэндл, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Справа — Кирилл Капризов

Справа — Кирилл Капризов

Фото: БК «Миннесота Тимбервулвз»

«Миннесота Уайлд» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024/2025 уступила в шести матчах «Вегас Голден Найтс» (2-4 в серии). Форвард Кирилл Капризов набрал девять очков по системе «гол+пас», отметившись пятью заброшенными шайбами и четырьмя ассистами, и стал лучшим бомбардиром «Уайлд» в Кубке Стэнли по итогам сезона.

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