Кирилл Капризов посетил матч плей-офф НБА «Миннесота» — «Голден Стэйт»

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов присутствует на первой игре серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз», которая проходит в эти минуты на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота). Фотографию Капризова опубликовал официальный аккаунт «Тимбервулвз» в социальной сети X.

Справа — Кирилл Капризов Фото: БК «Миннесота Тимбервулвз»

«Миннесота Уайлд» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024/2025 уступила в шести матчах «Вегас Голден Найтс» (2-4 в серии). Форвард Кирилл Капризов набрал девять очков по системе «гол+пас», отметившись пятью заброшенными шайбами и четырьмя ассистами, и стал лучшим бомбардиром «Уайлд» в Кубке Стэнли по итогам сезона.

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