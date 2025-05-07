Видео: травма Карри, из-за которой он не смог продолжить матч плей-офф с «Миннесотой»

В данный момент проходит первый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 80:60 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в начале второй четверти получил растяжение мышцы задней поверхности бедра, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео с этим моментом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+10».