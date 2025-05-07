«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в стартовом матче серии плей-офф. У Батлера дабл-дабл

В ночь с 6 на 7 мая мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу с результатом 99:88 и вышли вперёд в серии — 1-0.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Уорриорз» Бадди Хилд, на счету которого 24 очка, восемь подборов и три ассиста. У «Миннесоты» ярче всех сыграл атакующий защитник Энтони Эдвардс, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 14 подборов, а также два результативных паса.

Лёгкому форварду гостей Джимми Батлеру не хватило двух ассистов до трипл-дабла — 20 очков и 11 подборов, а также восемь передач. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри стал седьмым в матче по общей результативности с 13 очками, но получил травму во второй четверти.

Второй матч серии пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 8 на 9 мая мск.