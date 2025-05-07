В ночь с 6 на 7 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 7 мая

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 119:120 (0-2 счёт в серии);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 88:99 (0-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в активе которого 48 набранных очков, а также пять подборов и девять ассистов.

Видео: Митчелл эффектно расправился с Коулом Энтони в ходе двусторонки