Результаты игрового дня НБА 7 мая
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В ночь с 6 на 7 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.
Все результаты игрового дня НБА 7 мая
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 119:120 (0-2 счёт в серии);
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 88:99 (0-1).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
119 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 48, Страс - 23, Аллен - 22, Меррилл - 14, Окоро - 5, Уэйд - 3, Джером - 2, Портер - 2, Океке, Мобли, Грин, Гарлэнд, Хантер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 23, Тёрнер - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Нембард - 13, Сиакам - 12, Топпин - 7, Макконнелл - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в активе которого 48 набранных очков, а также пять подборов и девять ассистов.
Видео: Митчелл эффектно расправился с Коулом Энтони в ходе двусторонки
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