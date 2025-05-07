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«Сложно представить». Стив Керр прокомментировал травму Стефена Карри в матче плей-офф

«Сложно представить». Стив Керр прокомментировал травму Стефена Карри в матче плей-офф
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88, 1-0) отреагировал на травму разыгрывающего и лидеры команды Стефена Карри.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис

«Мы заранее готовимся к тому, что он не сможет выйти в следующем матче. Пока точной информации нет, но учитывая травму задней поверхности бедра, сложно представить, что он будет готов к игре уже в этот день», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Карри в начале второй четверти получил растяжение мышцы задней поверхности бедра, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру. Стефен, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), один подбор и столько же результативных передач.

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Бросок Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказался фейком:

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