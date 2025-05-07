«Сложно представить». Стив Керр прокомментировал травму Стефена Карри в матче плей-офф

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88, 1-0) отреагировал на травму разыгрывающего и лидеры команды Стефена Карри.

«Мы заранее готовимся к тому, что он не сможет выйти в следующем матче. Пока точной информации нет, но учитывая травму задней поверхности бедра, сложно представить, что он будет готов к игре уже в этот день», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Карри в начале второй четверти получил растяжение мышцы задней поверхности бедра, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру. Стефен, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 9 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), один подбор и столько же результативных передач.

Бросок Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказался фейком: