Карлайл — о победном броске Халибёртона: большая редкость, нечто из ряда вон выходящее!

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (120:119, 2-0) оценил победный бросок разыгрывающего Тайриза Халибёртона.

«Тайриз [Халибёртон] снова сделал потрясающий победный бросок. Подобное — большая редкость, а дважды за неделю — и вовсе нечто из ряда вон выходящее!» — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, за 48 секунд до финальной сирены игроки «Индианы» уступали со счётом 112:119. Однако в оставшееся время гости совершили рывок, набрав восемь очков подряд, причём три из них — включая победный бросок — были заработаны буквально в последнюю секунду. Решающий точный бросок на счету как раз Халибёртона.

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