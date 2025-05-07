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Карлайл — о победном броске Халибёртона: большая редкость, нечто из ряда вон выходящее!

Карлайл — о победном броске Халибёртона: большая редкость, нечто из ряда вон выходящее!
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (120:119, 2-0) оценил победный бросок разыгрывающего Тайриза Халибёртона.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
119 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 48, Страс - 23, Аллен - 22, Меррилл - 14, Окоро - 5, Уэйд - 3, Джером - 2, Портер - 2, Океке, Мобли, Грин, Гарлэнд, Хантер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 23, Тёрнер - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Нембард - 13, Сиакам - 12, Топпин - 7, Макконнелл - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

«Тайриз [Халибёртон] снова сделал потрясающий победный бросок. Подобное — большая редкость, а дважды за неделю — и вовсе нечто из ряда вон выходящее!» — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, за 48 секунд до финальной сирены игроки «Индианы» уступали со счётом 112:119. Однако в оставшееся время гости совершили рывок, набрав восемь очков подряд, причём три из них — включая победный бросок — были заработаны буквально в последнюю секунду. Решающий точный бросок на счету как раз Халибёртона.

Подробнее о матче:
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Плей-офф НБА — просто сказка. Суперзвёзды радуют гениальными решениями!

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