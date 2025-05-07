Инсайдер назвал дальнейшие действия Стефена Карри после полученной травмы в плей-офф НБА

Североамериканский журналист, обозреватель и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель высказался по поводу ситуации с травмированным разыгрывающим и лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Стефен Карри пройдёт дополнительное обследование из-за проблем с задней поверхностью бедра. В первой игре в Миннеаполисе он получил растяжение и был вынужден покинуть площадку», — написал Сигель в социальной сети.

Напомним, Карри в начале второй четверти матча второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88, 1-0) получил растяжение мышцы задней поверхности бедра, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру.

Бросок Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказался фейком: