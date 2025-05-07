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Шакил О'Нил объяснил, почему у Стефена Карри возникают травмы

Шакил О'Нил объяснил, почему у Стефена Карри возникают травмы
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал, почему у разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в последнее время возникают различного рода травмы.

«Может быть, [Стефен Карри] начинает сдавать. Он много двигается для 37-летнего игрока. Если бы я был на месте «Голден Стэйт», то дал бы ему отдохнуть во второй игре и не трогал бы его вплоть до третьего матча», — сказал Шакил О’Нил в эфире программы NBA on TNT.

Напомним, Карри в начале второй четверти матча с «Миннесотой Тимбервулвз» во втором раунде плей-офф НБА получил растяжение мышцы задней поверхности бедра. «Воины» одержали победу со счётом 99:88.

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