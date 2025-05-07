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Клюндикова — единственная из «Лос-Анджелеса», кто не сыграла в предсезонном матче WNBA

Клюндикова — единственная из «Лос-Анджелеса», кто не сыграла в предсезонном матче WNBA
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Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) стала единственным игроком в составе «Лос-Анджелес Спаркс», которая не сыграла в предсезонном матче в женской НБА (WNBA).

Клуб из Лос-Анджелеса играл с «Голден Стэйт Валькирии» — дебютантом лиги. «Спаркс» обыграли визави со счётом 83:82, а Клюндикова стала единственной, кто не получила ни минуты игрового времени.

Напомним, Клюндикова в составе УГМК стала чемпионом России по баскетболу в этом году. Мария уже выступала за «Спаркс» в WNBA с 2018 по 2020 год.

Отметим, что в этом году на драфте женской НБА «Миннесота Линкс» выбрала Анастасию Косу под 14-м пиком. В новом сезоне WNBA будет сразу две представительницы России.

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