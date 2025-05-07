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Баркли высмеял «Кливленд» после второго поражения подряд от «Индианы» в плей-офф НБА

Баркли высмеял «Кливленд» после второго поражения подряд от «Индианы» в плей-офф НБА
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался насчёт второго поражения кряду «Кливленд Кавальерс» от «Индианы Пэйсерс» в плей-офф НБА.

«Это был очередной провал, настоящий позор. Это был крах высшей пробы», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

«Индиана» выиграла второй матч серии со счётом 120:119. Разыгрывающий «иноходцев» Тайриз Халибёртон реализовал победный трёхочковый бросок за секунду до финальной сирены. Самым результативным игроком встречи стал лидер «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 48 очков, пять подборов и девять передач.

Следующий матч пройдёт в Индианаполисе на домашней арене «Индианы».

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