Доктор озвучил возможные сроки возвращения Карри после травмы в плей-офф НБА
Поделиться
Авторитетный физиотерапевт Эван Джеффрис дал комментарий по поводу травмы разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Напомним, Карри не смог доиграть первый матч второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88). В начале второй четверти он получил повреждение, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис
«Стефену Карри поставили диагноз «растяжение мышц задней поверхности берда». Это худший вариант развития событий в серии плей-офф. Типичная шкала времени восстановления в таких ситуациях следующая: первая степень: 7-10 дней, вторая степень: три–шесть недель», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.
Сейчас читают:
Комментарии
- 7 мая 2025
-
09:27
-
09:12
-
09:04
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:20
-
07:56
-
07:45
-
07:45
-
07:19
-
06:34
-
06:13
-
05:38
-
05:19
-
05:08
-
05:04
-
04:48
-
00:22
-
00:09
-
00:02
- 6 мая 2025
-
23:47
-
23:19
-
22:40
-
22:02
-
21:58
-
21:32
-
20:21
-
20:16
-
19:50
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
18:40
-
18:00