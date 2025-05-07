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Доктор озвучил возможные сроки возвращения Карри после травмы в плей-офф НБА

Доктор озвучил возможные сроки возвращения Карри после травмы в плей-офф НБА
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Авторитетный физиотерапевт Эван Джеффрис дал комментарий по поводу травмы разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Напомним, Карри не смог доиграть первый матч второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88). В начале второй четверти он получил повреждение, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис

«Стефену Карри поставили диагноз «растяжение мышц задней поверхности берда». Это худший вариант развития событий в серии плей-офф. Типичная шкала времени восстановления в таких ситуациях следующая: первая степень: 7-10 дней, вторая степень: три–шесть недель», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

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