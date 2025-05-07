Доктор озвучил возможные сроки возвращения Карри после травмы в плей-офф НБА

Авторитетный физиотерапевт Эван Джеффрис дал комментарий по поводу травмы разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Напомним, Карри не смог доиграть первый матч второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88). В начале второй четверти он получил повреждение, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть игру.

«Стефену Карри поставили диагноз «растяжение мышц задней поверхности берда». Это худший вариант развития событий в серии плей-офф. Типичная шкала времени восстановления в таких ситуациях следующая: первая степень: 7-10 дней, вторая степень: три–шесть недель», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

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