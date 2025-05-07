Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала турнира запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 7 мая:

20:00 мск – «Зенит» – «Локомотив-Кубань» (1-0 в серии).

Напомним, серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал турнира борются московский ЦСКА и УНИКС из Казани. Первый матч в их серии состоялся вчера в Москве и завершился победой красно-синих со счётом 67:56.

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