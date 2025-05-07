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«Я уверен!» Халибёртон отреагировал на свой победный бросок в матче с «Кливлендом»

«Я уверен!» Халибёртон отреагировал на свой победный бросок в матче с «Кливлендом»
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Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон прокомментировал свой победный бросок во втором матче серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Я доволен своей игрой. Понимая, что доверяю таким моментам, я уверен в себе и могу брать такие броски! Мои партнёры и тренерский штаб дают мне эту уверенность», — сказал Тайриз Халибёртон на пресс-конференции после матча с «Кливлендом».

Отметим, что Халибёртон реализовал трёхочковый бросок за секунду до финальной сирены. Его точное попадание позволило «Индиане» обыграть «Кливленд» со счётом 120:119. «Иноходцы» ведут в серии с результатом 2-0. Следующий матч состоится 10 мая в 2:30 мск.

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