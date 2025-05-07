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Видео: россиянин Владислав Голдин готовится к драфт-комбайну НБА

Видео: россиянин Владислав Голдин готовится к драфт-комбайну НБА
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Российский баскетболист Владислав Голдин, который выступал в студенческой лиге NCAA за университет Мичигана, усердно готовится к предстоящему драфт-комбайну НБА.

Видео можно посмотреть в группе AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что Голдин вошёл в число 75 игроков, которых пригласили на ежегодный драфт-комбайн, который проводится перед драфтом НБА, чтобы интересующиеся баскетболистами команды посмотрели на их умения. Мероприятие пройдёт с 11 по 18 мая в Чикаго.

Прошедший сезон стал последним для Голдина в NCAA. В американской студенческой лиги Владислав сменил три команды. Особых успехов он добился в Атлантическом университете Флориды, с которым добрался до «Финала четырёх» в 2023 году.

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