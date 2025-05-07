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Представлена необычная статистика для выездных команд в плей-офф НБА — 2025

Представлена необычная статистика для выездных команд в плей-офф НБА — 2025
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В настоящий момент в Национальной баскетбольной ассоциации проходит второй раунд плей-офф. К этому времени было сыграно пять матчей и, что примечательно, все они завершились победами гостевых команд.

Напомним, «Кливленд Кавальерс» уступил в обеих домашних встречах с «Индианой Пэйсерс» (112:121 и 119:120), «Бостон Селтикс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (105:108), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Денвер Наггетс» (119:121), а «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете потерпела поражение в противостоянии с «Голден Стэйт Уорриорз» (88:99).

Напомним, в следующий раунд пройдут команды, которые одержат четыре победы.

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