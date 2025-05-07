«Окажется в НБА». Известный журналист — о российском игроке Владиславе Голдине

Известный журналист и драфт-аналитик Джонатан Гивони поделился мнением о российском центровом Владиславе Голдине.

«Наблюдал за тем, как Влад Голдин из «Мичигана» тренируется в Лос-Анджелесе. Русский центровой ростом 216 см обладает потрясающим телосложением, габаритами и размахом рук, более атлетичен, чем можно было бы ожидать, и даже демонстрирует неплохой бросок с периметра. В следующем году он, скорее всего, окажется в НБА в той или иной роли», — написал Джонатан Гивони в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Голдин попал в список 75 баскетболистов, которых пригласили на драфт-комбайн НБА.