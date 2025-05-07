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«Индиана» удвоила редкую статистику в плей-офф НБА с сезона-1997/1998

«Индиана» удвоила редкую статистику в плей-офф НБА с сезона-1997/1998
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Начиная с сезона-1997/1998 команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одержали лишь три победы в 1640 матчах, когда отставали в счёте как минимум на семь очков на последней минуте четвёртой четверти или в овертайме. Примечательно, что две из этих трёх побед одержала «Индиана Пэйсерс» в нынешнем сезоне. Об этом на своей странице рассказал обозреватель Джамал Коллиер, сославшийся на ESPN Research.

Напомним, во втором раунде плей-офф НБА «Индиана Пэйсерс» встречается с «Кливленд Кавальерс». Обе встречи выиграли «Пэйсерс». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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