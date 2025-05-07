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Видео: Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли в прямом эфире

Видео: Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли в прямом эфире
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил и Чарльз Баркли во время прямого эфира Inside the NBA устроили шуточную реслинг-схватку. Всё началось с вопроса прославленного рестлера Джона Сины в адрес Баркли.

Сина: Чак, тебе нравится реслинг?

Баркли: Я люблю его.

После этого О'Нил, находившийся рядом, повалил Баркли на пол, добившись фиксации своей «победы».

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли:

Ранее О'Нил рассказал, почему у разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в последнее время возникают различного рода травмы. Напомним, Стеф из-за повреждения не смог доиграть первый матч второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88).

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