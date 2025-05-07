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Стал известен следующий карьерный ход экс-игрока ЦСКА Торнике Шенгелии — источник

Стал известен следующий карьерный ход экс-игрока ЦСКА Торнике Шенгелии — источник
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Бывший игрок ЦСКА Торнике Шенгелия присоединится к «Барселоне». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Оскар Эррерос. По его сведениям, стороны согласовали все условия и закрыли сделку.

По данным Эррероса, контракт Шенгелии с каталонским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, после ухода из ЦСКА Торнике присоединился к «Виртусу». В нынешнем сезоне в рамках Евролиги грузинский тяжёлый форвард принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 15,6 очка, совершал пять подборов и отдавал 2,7 передачи.

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