Впервые за карьеру Стефен Карри может пропустить матч НБА из-за особой травмы

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ни разу не пропускал матч в НБА из-за травмы подколенного сухожилия. Ранее это повреждение Стеф получил в первой игре второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». В общей сложности из-за травм Стефен пропустил 245 матчей.

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Напомним, в начале второй четверти Карри из-за травмы пришлось досрочно покинуть площадку. Сама игра закончилась со счётом 99:88 в пользу «Голден Стэйт». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

В нынешнем плей-офф НБА Карри к настоящему моменту принял участие в восьми матчах, где в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 5,1 передачи.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: