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«Такого не помню». Гомельский обратил внимание на уникальность нынешнего плей-офф НБА

«Такого не помню». Гомельский обратил внимание на уникальность нынешнего плей-офф НБА
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первых матчах второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее все команды, проводившие домашние встречи, потерпели поражения. А «Кливленд Кавальерс» в противостоянии с «Индианой Пэйсерс» на домашнем паркете уступил дважды (112:121 и 119:120).

Также напомним, «Бостон Селтикс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (105:108), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Денвер Наггетс» (119:121), а «Миннесота Тимбервулвз» – «Голден Стэйт Уорриорз» (88:99).

«Это плей-офф. Преимущество своего поля – это, конечно, хорошо. Но для того чтобы побеждать на своей площадке, нужно играть в защите. «Кливленд» против «Индианы» защитой явно пренебрёг. «Оклахома» первую игру с «Денвером» тоже не была в обороне похожа сама на себя. Я не помню такого случая, чтобы все четыре команды фаворита проиграли в полуфинальных сериях первые игры (а «Кливленд» и вторую) на своих площадках. Такое положение делает серии этого сезона ещё более острыми и интересными», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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