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Влад Голдин ответил, что в США ему помогло справиться с разлукой с семьёй в России

Влад Голдин ответил, что в США ему помогло справиться с разлукой с семьёй в России
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23-летний российский баскетболист Владислав Голдин поделился мнением о выступлении в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

С 2020 по 2025 год спортсмен представлял команды Техасского технологического университета (Texas Tech), Флоридского атлантического университета (Florida Atlantic) и Мичиганского университета (Michigan Wolverines).

«Каждая команда, частью которой я был, давала мне ощущение дома. Чувствовал, что это моя семья, и действительно трудился, думая о своих напарниках. Эта связь помогла мне пережить годы, проведённые вдали от семьи. У меня действительно есть братья», — сказал Голдин в подкасте Defend the Block.

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