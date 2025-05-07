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Фото: Эдвардс ошеломлён после вопроса о реализации «трёшек» в последних играх «Миннесоты»

Фото: Эдвардс ошеломлён после вопроса о реализации «трёшек» в последних играх «Миннесоты»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс красноречиво отреагировал на вопрос о реализации командой трёхочковых бросков в последних двух матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В этих встречах «Миннесота» реализовала лишь 12 из 76 попыток из-за дуги.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Знаете, как это бывает. Временами бросок летит очень хорошо, а иногда — ужасно плохо… Сегодня мяч не летел, но это уже позади. Так что в следующей игре мы будем бросать действительно хорошо», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче второго раунда плей-офф «Миннесота» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» (88:99).

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Энтони Эдвардс хромает после матча с «Оклахомой»:

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