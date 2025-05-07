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Член Зала славы баскетбола: беспокоюсь за НБА. Денег стало слишком много

Член Зала славы баскетбола: беспокоюсь за НБА. Денег стало слишком много
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Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл высказался по поводу современной Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я беспокоюсь за НБА. Денег стало слишком много. Мы перешли от спорта к развлечению. Игра была создана не для миллионеров. Она была создана для детей, чтобы они учились соревноваться и строить команду. Сейчас душа игры тонет в потоке артистов», — приводит слова Карла The Athletic.

Отметим, что Карл работал главным тренером в НБА на протяжении 27 сезонов. Дольше всего он руководил «Денвер Наггетс» — девять сезонов, а также семь сезонов возглавлял «Сиэтл Суперсоникс». Кроме того, пять сезонов Карл тренировал «Милуоки Бакс».

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