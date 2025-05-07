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«Печальный день». Экс-тренер «Денвера» раскритиковал «Наггетс» за увольнение Мэлоуна

«Печальный день». Экс-тренер «Денвера» раскритиковал «Наггетс» за увольнение Мэлоуна
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Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл высказался по поводу скандального увольнения Майка Мэлоуна с поста главного тренера «Денвер Наггетс» перед началом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это печальный день для тренерства. Это нелепо неправильно. Люди у власти становятся всё могущественнее. Тренеры теряют своё влияние», — цитирует Карла The Athletic.

Напомним, Мэлоуну 53 года. На пост главного тренера «Денвера» американский специалист пришёл в 2015 году. За это время под его руководством команде удалось один раз стать чемпионом НБА в сезоне-2022/2023.

Отметим, что Карл работал главным тренером в НБА на протяжении 27 сезонов. Дольше всего он руководил «Денвером» — девять сезонов, а также семь сезонов возглавлял «Сиэтл Суперсоникс». Кроме того, пять сезонов Карл тренировал «Милуоки Бакс».

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