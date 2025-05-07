Джордж Карл: лэй-ап — лучший бросок в баскетболе. Второй по крутости — штрафной

Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл заявил, что не считает трёхочковый бросок эффективным элементом игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лэй-ап — лучший бросок в баскетболе. Второй по крутости — штрафной. К сожалению, сегодня игроки думают, что лучший бросок — это трёхочковый», — приводит слова Карла The Athletic.

Отметим, что Карл работал главным тренером в НБА на протяжении 27 сезонов. Дольше всего он руководил «Денвер Наггетс» — девять сезонов, а также семь сезонов возглавлял «Сиэтл Суперсоникс». Кроме того, пять сезонов Карл тренировал «Милуоки Бакс».

На Филиппинах забросили 1-й четырёхочковый в истории баскетбола: