Батлер — во время тайм-аута в матче плей-офф с «Миннесотой»: ничего не слышу. Очень устал

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер во время тайм-аута первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88) признался, что очень устал. Момент попал в кадр трансляции.

«Ничего не слышу. Я очень устал, ребята», — сказал Батлер во время тайм-аута.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Во встрече с «Миннесотой» Батлер пробыл на площадке более 41 минуты и за это время набрал 20 очков, совершил 11 подборов и отдал восемь результативных передач. «Уорриорз» повели в серии 1-0. В следующий раунд пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

Фанаты «Уорриорз» громко встретили Батлера на домашней игре: