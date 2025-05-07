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Батлер — во время тайм-аута в матче плей-офф с «Миннесотой»: ничего не слышу. Очень устал

Батлер — во время тайм-аута в матче плей-офф с «Миннесотой»: ничего не слышу. Очень устал
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер во время тайм-аута первого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88) признался, что очень устал. Момент попал в кадр трансляции.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис

«Ничего не слышу. Я очень устал, ребята», — сказал Батлер во время тайм-аута.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Во встрече с «Миннесотой» Батлер пробыл на площадке более 41 минуты и за это время набрал 20 очков, совершил 11 подборов и отдал восемь результативных передач. «Уорриорз» повели в серии 1-0. В следующий раунд пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

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